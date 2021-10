Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ABITAZIONIROMA Gli sfratti ripartono. Dopo diciotto mesi consecutivi di blocco, da oggi i proprietari degli immobili potranno riattivare le procedure per liberare i loro immobili dagli inquilini morosi. Ma il via libera non vale per tutti. Le procedure potranno essere riattivate solo per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020. Se il provvedimento di rilascio, invece, porta una data che va dal primo...