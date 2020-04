ABBIGLIAMENTO

MESTRE L'anno scorso Ovs ha registrato vendite per 1.370 milioni (- 1,5% rispetto al 2018) e un risultato d'esercizio rettificato di 57,7 milioni, in aumento di 2,6 milioni. Ma oggi c'è da fare i conti con la crisi da coronavirus e la catena mestrina dell'abbigliamento prevede per quest'anno una forte contrazione dei ricavi.

Al 31 gennaio, data di chiusura del bilancio di Ovs, «in un mercato domestico ancora una volta in contrazione (- 3,9%), è proseguito l'aumento di quota di mercato (ora all'8,1%)». Ovs precisa che «a una prima parte dell'anno caratterizzata da un calo di marginalità e da uno sfavorevole andamento climatico, è seguito un secondo semestre con un forte recupero di redditività. Il margine operativo lordo rettificato, pari a 156 milioni (+ 12 milioni), registra un recupero di 31 milioni nel secondo semestre. La posizione finanziaria netta rettificata al 31 gennaio 2020 è pari a 309,9 milioni, con una generazione di cassa di più di 65 milioni». Ma era un altro mondo.

MERCE PRONTA PER IL 2021

«Oltre ai quasi due mesi di interruzione è ragionevole attendersi una significativa riduzione anche post lockdown, più marcata sino all'estate e auspicabilmente più ridotta nella seconda parte dell'anno», riferisce il gruppo guidato da Stefano Beraldo. Secondo Ovs «le azioni di contenimento costi in atto, l'aiuto della cassa integrazione, gli sconti dai fornitori, uniti ai minori costi per servizi e affitti saranno i principali elementi a parziale compensazione della perdita di redditività. La pressoché totale mancanza di incassi nel mese di marzo e il drastico calo di aprile, nonché la prevedibile riduzione anche nei primi mesi che seguiranno la fine del lockdown ci ha imposto misure di differimento dei pagamenti», aggiunge Ovs: «Il recente Decreto Liquidità rappresenta un valido supporto sotto il profilo finanziario. Nel breve termine subiremo l'impatto dello stop relativo alle merci acquistate per la stagione primavera/estate e largamente invendute. Tale merce, mai vista dai nostri clienti quest'anno, verrà utilizzata nella prossima primavera estate, e ciò ci consentirà di ridurre fortemente ordini e pagamenti. Procederemo anche a un radicale ringiovanimento dello stock».

