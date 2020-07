LA REAZIONE

ROMA «Finalmente», è la prima parola pronunciata da Salvatore Girone quando gli viene comunicato il verdetto. «Otto anni nel limbo, finalmente la libertà». Un doppio sospiro di sollievo per quel duplice riconoscimento del Tribunale arbitrale internazionale: l'immunità funzionale e la giurisdizione italiana. Nel cuore dei due marò, Girone e Latorre, un flusso contrastante di sentimenti. Soddisfazione per la libertà forse ritrovata, ma anche dolore per l'ingiustizia subìta. E nei familiari il desiderio, «finalmente!», di guardare avanti. «Per me era una questione morale - dice Salvatore - Questo verdetto mi ha alleggerito il cuore. Ora so di essere un uomo libero. Mia figlia mi chiedeva sempre di andare a Disneyland, e non potevo mai accontentarla. Adesso potrò farlo. Quando è iniziato tutto questo avevo 33 anni, ora ne ho 42».

DALLA PUGLIA

E Vania, la moglie di Girone che non ha smesso un secondo di sostenerlo e battersi per lui, al telefono dalla Puglia, prima ancora di poterlo riabbracciare, ricorda che è stato un calvario anche per i due figli. «Michele oggi ha 19 anni, ne aveva 10, e Martina 15, ne aveva 6. Oggi ovviamente siamo sereni e felici per questa sentenza dopo 8 lunghissimi anni, ci tengo a sottolinearlo, di grande sofferenza. Vivo un momento di sollievo - aggiunge e penso ai momenti di serenità familiare, che ci è venuta a mancare per troppi anni. Vogliamo tornare a essere la famiglia tranquilla e riservata di un tempo. Non è stato semplice, soprattutto per i nostri due figli, perché essendo piccoli erano le persone che soffrivano di più per l'assenza del padre, fra 2012 e 2016».

Quattro anni e mezzo di calvario, prima del rientro di Salvatore in Italia e della sentenza di ieri. «Siamo sempre stati supportati da un ottimo team legale - sottolinea Vania - E poi dal governo e da tutti gli italiani che ci hanno sempre fatto avere i loro messaggi di vicinanza. Guardiamo al futuro con occhi diversi. Non vedo l'ora di riabbracciare Salvatore che sta tornando da Roma». Salvatore che confessa di essere stato «quasi incredulo» alla notizia della sentenza.

LA LIBERTÀ

Adesso posso riottenere la mia libertà personale. Eravamo in Italia, ma obbligati a rispettare le disposizioni dell'Aja e le condizioni della Corte suprema indiana». Niente passaporto. «L'immunità ce l'avevamo dal primo giorno e l'India ha fatto quello che non doveva fare, tenendoci in prigione. Ho subìto una grande ingiustizia da parte degli indiani». Agli italiani il suo «pensiero emozionato di ringraziamento».

In linea il commento a caldo di Massimiliano Latorre. «Ancora non mi rendo conto, dopo tanta sofferenza, non ho ancora metabolizzato la notizia. Ora mi potrò rivedere con Salvatore, magari ci ridanno anche il passaporto, riacquistiamo la libertà di poter viaggiare». All'Adn-Kronos dice di aver provato «un'emozione indescrivibile». Anche perché «non me l'aspettavo, non mi ero fatto alcuna idea. Ero lì ad attendere, certo ci speravo ma sono sempre rimasto con i piedi per terra senza fare ipotesi sulla sentenza». E anche lui sente di dover dire «grazie a tutti gli italiani, mi auguro che da oggi ricominci un'altra vita. C'è tanta stanchezza, decisamente abbiamo subito una grande ingiustizia». E Giulia, la figlia di Latorre da sempre attiva sui social, anche lei scrive finalmente su Facebook. «Finalmente questa storia si conclude. Non festeggeremo perché è ancora presto, ma facciamo un sospiro di sollievo. Un giorno qualcuno chiederà scusa a questi uomini che hanno portato avanti una storia da ben 8 anni con dignità e onore, non pronunciando mai una parola fuori posto». Anche adesso che il verdetto dovrà produrre effetti sulla vicenda giudiziaria in Italia. «Ne abbiamo passate davvero tante, però alla fine è stata riconosciuta l'ingiustizia subita per otto anni e mezzo» commenta Paola Moschetti Latorre, moglie di Massimiliano. «E adesso, avanti tutta verso il riconoscimento dell'innocenza».

Marco Ventura

