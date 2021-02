«Abbiamo comprato svariate migliaia di euro di materiali per garantire gli accessi in sicurezza come corridoi, reti, atomizzatori per le cabine e altro ancora. È da settimane che lavoriamo, oltre che per preparare le piste, per definire un piano A, B e pure C per essere in grado di far fronte nel migliore dei modi all'accoglienza degli sciatori. E invece tutto resterà nei magazzini e sulla carta: i nostri progetti sono svaniti nel giro di poche ore». È desolato Mirco Tancon, responsabile tecnico degli Impianti Falcade Col Margherita spa, nel commentare la notizia del giorno. E cioè l'ennesimo stop allo sci. «Da dicembre è la terza volta - sottolinea - ora, sinceramente, la vedo proprio dura». La società, presieduta da Mauro Vendruscolo, fa capo a una ski-area con una sessantina di chilometri di piste. «In tutti questi mesi - spiega Tancon - ce ne siamo sempre accuratamente occupati. Innanzitutto perché volevamo essere pronti, in qualsiasi momento, alla riapertura. E poi perché, con così tanta neve come quella caduta quest'anno, è impensabile abbandonare il territorio a sé stesso. E quindi è da settimane che teniamo in ordine il comprensorio spalando neve, togliendo ghiaccio, perlustrando impianti, verificando la stabilità di strutture varie, controllando che non ci siano alberi abbattuti o pericoli valanghe. Insomma, per noi trenta dipendenti fissi è stato un lavoro magari poco visibile a occhio esterno ma costante e impegnativo. Siamo stati sul groppone della società per tutto questo tempo mentre la stessa è da un anno che non incassa nulla a parte qualcosa di ristoro per l'interruzione della stagione scorsa. Anzi, quest'estate è stata costretta a cambiare la fune di un impianto sborsando qualcosa come 100mila euro». Nulla da fare, invece, per la quarantina di stagionali. «Hanno atteso una nostra telefonata per mesi - sottolinea il capo tecnico - che purtroppo non abbiamo mai potuto fare e che, ormai, temo sia superata. I più fortunati sono riusciti a portare avanti il lavoro estivo come carpentiere o edile mentre la maggior parte, purtroppo, è stata inutilmente ad aspettare, non percependo alcun sussidio».

