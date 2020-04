«Abbiamo 1.350 dipendenti, ma non sta lavorando quasi nessuno. Sapevamo che gran parte della nostra attività non è tra quelle previste dal governo e non abbiamo nemmeno provato a forzare la mano. Rispettiamo le scelte e speriamo di ripartire nelle prossime settimane». Andrea Gabrielli, amministratore delegato di un gruppo leader nazionale nel settore siderurgico e presidente del calcio Cittadella, è sempre stato un imprenditore dai toni pacati. Uno che pesa e misura ogni singola parola. È così anche questa volta, nonostante la situazione non sia affatto facile.

Il gruppo di famiglia, che conta nove aziende e quasi 600 dipendenti solo nella sede principale di Cittadella, è quasi completamente fermo. Lavorano solo una cinquantina di addetti che seguono alcune filiere essenziali, come quelle dei macchinari biomedicali e dei motori elettrici. «Lavoriamo per chi ha necessità di materie prime, ma è un lavoro ridottissimo, minimale. Per noi significa praticamente non lavorare. Non lo facciamo per soldi ma solo per rispetto dei nostri clienti. Per quanto riguarda la stragrande maggioranza della nostra attività, noi non possiamo riprendere. Era inutile anche solo provarci: ora l'unica cosa da fare è sperare che ripartano la filiera manifatturiera e quella metalmeccanica. Filiere delle quali noi siamo a valle».

L'auspicio di Gabrielli è «ripartire prima di maggio, magari considerando, per quei lavoratori che operano in fabbrica, anche le fasce d'età. Per ora i nostri dipendenti stanno utilizzando giorni di ferie e siamo riusciti a cavarcela così, ma è chiaro che se questa situazione dovesse continuare a lungo saremmo costretti anche noi, come molti altri, a ricorrere alla cassa integrazione. Speriamo proprio che non accada». Tutti i 1.350 dipendenti del gruppo, intanto, sono stati assicurati con una polizza ad hoc nell'eventualità in cui si ammalino di Covid 19, con tanto di diaria giornaliera e indennizzo forfettizzato.

Gabrielli non alza la voce e non si scompone, ma conosce bene la preoccupazione del mondo imprenditoriale. «Noi lavoriamo per clienti italiani che a lavoro volta lavorano con l'estero - spiega - , quindi possiamo dire che esportiamo in maniera indiretta. Percepisco grande preoccupazione soprattutto tra chi lavora con l'export, con quei mercati che potrebbero trovare alternative ai partner italiani». Che fare, dunque? «La salute viene al primo posto - evidenzia - ma serve trovare un giusto compromesso che garantisca anche una ripartenza dei vari settori. E tutto ciò spetta al lavoro e alla bravura della politica».

Gabriele Pipia

