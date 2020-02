LA VICENDA

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) Ad undici anni ad accudire per molte ore al giorno i due fratellini di sei anni e tre mesi, mentre i genitori erano in giro a chiedere l'elemosina.

A scoprirlo mercoledì scorso a San Martino di Lupari (Padova), sono stati i carabinieri della locale stazione che hanno denunciato a piede libero per abbandono di minore, marito e moglie: A.A. di 34 anni e G.T. di 36 anni. Si tratta di una famiglia di nomadi di cittadinanza italiana, che risultano formalmente risiedere nel Veneziano, a Mirano, ma di fatto sono senza fissa dimora. Vivono e si spostano su un camper. Pochi metri quadrati che sono tutto quello che la famiglia ha. Ed è stata proprio la presenza del camper, da alcuni giorni parcheggiato per molte ore nella cittadina dell'Alta Padovana, ad attirare l'attenzione degli uomini dell'Arma.

LA VERIFICA

Così mercoledì i carabinieri hanno fatto una verifica e bussato alla porta del veicolo. È stata timidamente aperta dal ragazzino più grande. Non bastasse questo, ecco apparire l'altro fratellino e poi il neonato. I genitori erano in giro a chiedere l'elemosina. Questa di fatto la fonte di sostentamento dei cinque. Quindi marito e moglie all'esterno tra la gente, i tre minorenni dentro il camper con tutte le responsabilità affidate al primogenito. Quando i militari sono intervenuti, papà e mamma erano ad un centinaio di metri dal caravan. È sempre stato così nei giorni precedenti oppure no, in ogni caso quanto attestato dalla verifica, non ha evitato che i coniugi venissero denunciati per il reato di abbandono di minore.

IL SINDACO

«Si tratta di un nucleo familiare che non abbiamo mai visto prima d'ora qui nel territorio - ha spiegato il sindaco Corrado Bortot dallo scorso maggio insediatosi alla guida della municipalità - Nessuno quindi li conosce, non hanno mai chiesto nulla al Comune. Penso sia stato un caso che abbiano scelto di sostare qui in questi giorni».

Il primo cittadino spiega anche che non è stato chiesto l'intervento dei Servizi sociali anche perchè la competenza - come prevede la legge - è del Comune dove risiedono. In questo caso Mirano, ma essendo di fatto nomadi, possono spostarsi ovunque. Con tutta probabilità dopo quanto successo, se ne vedranno bene di bazzicare sulle strade di San Martino di Lupari. Del resto che si sia trattato di un caso, che mai prima d'ora la famiglia di nomadi con il camper sia stata a San Martino di Lupari, lo confermano numerosi cittadini. Più di qualcuno era infatti stato attirato dal veicolo in sosta per molte ore sullo stesso posto. Sarà un giudice a dover stabilire se il comportamento dei genitori sia stato tale da rappresentare l'abbandono dei figli. Senza dubbio però, di un bambino di soli tre mesi non può certo ritenersi capace di prendere cura, per quanto diligente sia, un bambino di undici anni.

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA