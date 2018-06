Abbaiano troppo, due cani bruciati vivi nella cuccia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SONDRIO La speranza è che una telecamera possa avere immortalato il volto dell'assassino dei due cani dati alle fiamme, nella notte fra sabato e domenica, ad Albaredo per San Marco (Sondrio) in Valtellina. La loro unica colpa è stata quella di abbaiare e ora sull'episodio indagano i carabinieri di Morbegno. A qualcuno evidentemente quel ripetuto latrare ha dato fastidio, in un paesino di poco più di 300 abitanti, a 1000 metri nel cuore del parco delle Orobie Veltellinesi, dove tutti si conoscono e dove è nato Olindo Romano, condannato con...