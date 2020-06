LA TRAGEDIA

ABANO (PADOVA) È riuscita a chiamare i soccorsi nonostante un proiettile esploso dal marito conficcato nel costato. Diana Marchiol, 70 anni, originaria di Udine, ma residente da anni ad Abano Terme, ha composto il 112 e ha urlato: «Aiutatemi, mio marito mi ha sparato. Fate presto». L'ambulanza è riuscita ad arrivare in tempo e la settantenne è stata sottoposta immediatamente a un intervento chirurgico. Le prossime ore saranno cruciali per capire la prognosi, per ora ancora riservata ed è ricoverata in terapia intensiva. Per il marito, invece, Ottorino Pellegrin, 85 anni, non c'era più nulla da fare: dopo aver esploso il colpo contro la moglie, l'anziano aveva rivolto la sua Beretta 7.65 per cui deteneva regolarmente il porto d'armi da caccia, verso il suo cuore e si è sparato, rimanendo sempre seduto sul divano. Non sono chiare le cause del gesto. La vecchiaia sicuramente aveva portato con sé degli acciacchi, ma secondo le poche persone che conoscevano la coppia, nessuno dei due era particolarmente malato e nemmeno avevano problemi economici. Eppure ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, l'85enne è andato a prendere la sua pistola di piccolo calibro e l'ha portata in salotto. Qui si è seduto e ha farfugliato qualche frase, tra cui: «È ora di finirla». Pellegrin era seduto sul divano quando ha chiamato la moglie, che invece si trovava in cucina, separata dal soggiorno solamente da un arco in muratura, senza porta. Quando lei si è girata, il marito ha esploso il colpo. Il proiettile le è penetrato nel petto sinistro.

Marina Lucchin

