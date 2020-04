L'ALLARME

SHANGHAI Bandiere a mezz'asta e tre minuti di silenzio in tutta la Cina stamane alle 10 per ricordare i martiri, le 3.322 persone uccise dal Covid-19. La celebrazione coincide con il Qing Ming, l'amatissima festa millenaria durante la quale le famiglie si radunano nei cimiteri per pulire le tombe degli antenati. Ma le autorità hanno invitato tutti a restare a casa. Il Paese è blindato, anche per i diplomatici stranieri che vorrebbero rientrare in Cina dopo l'entrata in vigore del blocco degli ingressi dall'estero: «I diplomatici godono dell'immunità, ma il virus non garantisce loro alcuna immunità», ha tagliato corto la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying.

L'ONDATA DI RITORNO

Resta forte il timore dell'arrivo di una seconda ondata di contagi, mentre la Cia ha messo in dubbio le cifre ufficiali di 3.322 morti e 81.620 contagiati. A Wuhan squadre di volontari ieri erano impegnate a disinfettare luoghi pubblici, mentre il bollettino della Commissione nazionale di sanità segnalava 31 nuovi casi e quattro morti. La metropoli di 11 milioni di abitanti costretti in casa da oltre due mesi dovrebbe finalmente riaprire l'8 aprile (in Cina l'8 porta fortuna), ma il segretario locale del Partito comunista avverte che il rischio di una ripresa dell'epidemia in città rimane alto e avvisa la popolazione di continuare ad osservare tutte le misure di sicurezza.

Il Covid-19 è un incubo che sembra non finire mai. Del resto la contea di Jia (600 mila abitanti) nella confinante provincia dello Henan è stata completamente isolata dopo che tre medici asintomatici dell'Ospedale del popolo (uno dei quali aveva prestato servizio a Wuhan) sono stati trovati positivi al tampone e, presumibilmente, hanno infettato altri pazienti. La battaglia continua anche a Hong Kong (845 casi): ieri sono entrate in vigore le chiusure di bar e locali notturni, considerati all'origine dell'aumento dei contagi. Nell'ex colonia britannica sono state ridotte a tre le linee della metropolitana in funzione, mentre quattro è il numero massimo di persone a cui è consentito incontrarsi in pubblico.

Michelangelo Cocco

