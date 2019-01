A Vigonza fiaccolata e preghiera per la coppia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SPERANZA PADOVA Una fiaccolata per abbracciare idealmente Luca ed Edith. La mente e il cuore rivolti ad un giovane architetto che in paese conoscono tutti, ma anche alla ragazza canadese che aveva intrapreso con lui il viaggio dei sogni. In 150 hanno partecipato ieri sera all'iniziativa promossa dalla piccola comunità di San Vito, nel comune padovano di Vigonza, in nome dei due ragazzi. È stata l'occasione per stringersi attorno a due famiglie drammaticamente legate da un mistero che si infittisce sempre più. A Vigonza, così come a...