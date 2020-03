A VIGILANZA

VENEZIA Non sono posti di blocco, ma controlli stradali rafforzati, la precisione è d'obbligo. Perché così vengono chiamati nella circolare esplicativa diramata dalla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese: si tratta di quelle azioni avviate dalle forze dell'ordine per monitorare gli spostamenti fino a ieri all'interno e al di fuori delle zone rosse di Venezia, Treviso e Padova e da oggi estesi a tutta Italia.

Ieri in serata il premier Giuseppe Conte ha infatti annunciato che le restrizioni inizialmente riservate a Lombardia e alle tre province venete vengono ora estese ovunque. Intanto ieri sono scattati i primi controlli a viaggiatori e automobilisti veneti, a loro è stata richiesta l'autocertificazione che attesta la necessità di varcare il confine provinciale. Ricordiamo che ci si può muovere solo per motivi di lavoro, per malattia e per motivi di particolare urgenza. Così carabinieri, polizia di stato, polstrada e vigili urbani hanno cominciato a mettere in pratica i controlli con pattuglie dedicate che hanno predisposto dei presìdi mobili e non fissi.

VENEZIA

Nella provincia di Venezia i controlli sono stati attivati in particolare su arterie di grande attraversamento e accessi ai centri commerciali e alle strutture sanitarie, così come sui varchi di collegamento fra province e regioni, come ad esempio il ponte sul Tagliamento a Latisana, che segna il confine fra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sorvegliati speciali anche i caselli autostradali della A4, A27 e A28 tanto in ingresso quanto in uscita.

TREVISO

A Treviso le forze dell'ordine erano lungo le principali strade di collegamento quali sono Terraglio, Pontebbana e Castellana e nelle stazioni dei treni. Difficile fare una stima precisa delle autocertificazioni raccolte tra chi varcava i confini provinciali, ma a fine giornata erano all'incirca 500 le persone controllate. Al momento non è stata staccata alcuna sanzione, ma potrebbero scattare le multe se quanto dichiarato in autocertificazione non risulta veritiero. Stessa operazione anche alla stazione ferroviaria di Treviso dove i controlli sono scattati già dal primo mattino. Gli agenti della Polfer hanno verificato a campione i passeggeri che salivano sui treni veloci e gli intercity diretti fuori regione. Poche decine, comunque le persone che si sono messe in viaggio dalla stazione di Treviso e anche da quella di Conegliano, dove è stato attivato un analogo dispositivo.

PADOVA

A Padova, ieri pomeriggio, nuovo incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il vertice è servito proprio per coordinare i controlli che polizia e carabinieri hanno iniziato a mettere in atto nei principali punti d'accesso alla città, ma si è parlato anche delle rigide misure per i locali che devono chiudere alle 18. Nella giornata di ieri non sono state elevate sanzioni, ma già da oggi partiranno le multe per chi non dovesse rispettare i limiti imposti dal decreto del governo. La polizia ha avviato i controlli al ponte del Bassanello e lungo via Vicenza, nello stradone che porta fuori provincia. Anche i carabinieri hanno avviato le verifiche in strada che da oggi diventeranno più stringenti con posti di controllo per accertare i requisiti di chi deve entrare e uscire dalla provincia. La Polizia Stradale, invece, ha competenza sui caselli autostradali e sulle altre principali arterie cittadine, come l'anello delle tangenziali. Le altre forze di polizia si occupano dei controlli sulle strade di tutta la provincia.

