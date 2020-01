IL PROGETTO

VERONA Prima in Italia, la città di Verona si dota di cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata che si aprono con un'app sul cellulare. Una rivoluzione culturale all'insegna della tutela ambiente che è stata presentata ieri mattina a Verona, nella sede dell'Azienda municipalizzata igiene ambientale, dal sindaco Federico Sboarina, e dal presidente di Amia, Bruno Tacchella. Il progetto, pilota a livello nazionale, partirà a febbraio con coinvolti 20 mila residenti e circa un migliaio di attività commerciali dei quartieri di Borgo Venezia e San Michele Extra che usufruiranno di 234 cassonetti di nuova generazione denominati ad accesso controllato.

I nuovi contenitori sono dotati di una tecnologia che prevede la loro apertura tramite un'App da cellulari o con una tessera personale e potranno essere quindi utilizzati solo dagli utenti autorizzati, eliminando così il grave problema del conferimento di rifiuti da fuori Verona con concreti e importanti benefici per la collettività, per l'ambiente e per la pulizia ed il decoro della città. Saranno di 2 tipi, 1 per il rifiuto secco residuo, l'altro per l'umido organico. In mezzo ai due contenitori ci sarà quello destinato esclusivamente agli imballaggi in vetro. Carta-cartone e plastica-lattine saranno raccolti con il sistema porta a porta. Saranno, inoltre, dotati di pannelli informativi chiari e ben visibili dall'utenza per favorire una corretta differenziazione del rifiuto.

Un altro importante obbiettivo è quello di superare il 65% della raccolta differenziata e la conseguente diminuzione della percentuale di impurità nelle frazioni di rifiuto recuperabile ed una maggiore decoro delle aree interessate dal progetto. Contestualmente ci si aspetta una riduzione del sommerso e quindi dell'evasione della Tassa rifiuti. «I nuovi contenitori saranno dotati di sistemi informatizzati all'avanguardia che consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza ed in un prossimo futuro di calibrare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti, arrivando così alla cosiddetta tariffa puntuale. Abbiamo anche predisposto un'importante campagna di comunicazione tramite i canali social di Amia e del Comune di Verona, consapevoli che inevitabilmente qualche disagio in questa prima fase potrebbe verificarsi ha precisato il presidente Tacchella . Proprio per questo motivo, in questi giorni verranno distribuiti appositi opuscoli, brochure e guide informative contenenti tutte le notizie necessarie. Ci attendiamo da questo progetto un miglioramento sensibile nella raccolta differenziata».

«Con oggi prende il via un servizio di raccolta da smart city di livello europeo, un sistema che migliorerà la vita di tutti i veronesi. L'introduzione dei cassonetti di nuova generazione rappresenta una vera rivoluzione per residenti e attività commerciali e andrà a beneficio dell'intera comunità - ha concluso il sindaco Sboarina -. Ancora una volta, Verona si dimostra all'avanguardia nel mettere in pratica progetti concreti a favore della sostenibilità».

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA