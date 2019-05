A Venezia sosta-pipì scontata ai turisti se hanno la Venice Card

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BAGNI CON LO SCONTOVENEZIA Da mercoledì 15 fare la pipì nei bagni pubblici di Venezia costerà solo 25 centesimi per chi è in possesso della carta Venezia Unica invece di un euro e 50. Questa carta è il city pass che, in mille varianti, da molto tempo consente di usufruire dei vaporetti ad un costo di gran lunga inferiore rispetto al prezzo pieno e volendo, entrare nei musei convenzionati. La Venezia Unica è anche lo strumento che da settembre consentirà ai possessori di essere esentati dal Contributo di accesso (il cosiddetto ticket per...