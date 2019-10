A Treviso un caso-fotocopia Il pm: in galera quel maestro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRECEDENTETREVISO Potrebbe rifarlo ancora, deve andare in carcere. Sono sostanzialmente queste le motivazioni con cui il pubblico ministero Massimo Zampicinini ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame contro l'ordinanza con cui il gip di Treviso Gianluigi Zulian non aveva accolto l'imputazione di violenza privata e la misura della custodia cautelare in carcere per Faruk Omar, il 36enne imam della moschea di Pieve di Soligo che picchiava i bambini che non riuscivano a recitare i versetti del libro sacro a memoria. Il centro islamico...