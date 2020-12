A Treviso gli effetti dell'ordinanza regionale si sono visti subito. In città, ieri pomeriggio, nelle ore da sempre dedicate alla shopping dell'ultimo sabato prima di Natale, è arrivato il 65% in meno delle auto rispetto a sabato scorso, quando dai varchi cittadini passarono 71mila mezzi. A Castelfanco invece 5 ragazzi padovani sono stati multati perché arrivati in città dopo le 14,30 senza un motivo particolare.

A Treviso cinque check-point previsti per blindare il centro storico e disperdere l'eventuale folla non sono serviti: «Li avevamo predisposti - spiega il sindaco Mario Conte - pronti a farli scattare nel momento in cui ci saremmo accorti che la gente in giro fosse talmente tanta da far saltare il rispetto delle distanze di sicurezza. Ma questo non è avvenuto. L'ordinanza firmata dal governatore Zaia ha bloccato la possibilità di spostarsi tra comune e comune dalle 14 in poi. E questo ha alleggerito di molto la pressione sul nostro centro storico. La scorsa settimana, quando siamo stati costretti a chiudere il Calmaggiore (la via principale del centro ndr), c'erano migliaia di persone arrivate da altri comuni e da altre province».

A Castelfranco la polizia locale ha dovuto invece lavorare per arginare l'arrivo di compagnie di ragazzi provenienti da Padova. Cinque ragazzi sono stati fermati in stazione, appena scesi dal treno. Erano le 14,30, Arrivavano da Padova e non avevano un motivo particolare per essere a Castelfranco se non quello di fare una passeggiata per piazza Giorgione: multa per tutti. I controlli hanno però riguardato tutta la Marca ma negli altri centri maggiori, come Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto, non ci sono stati situazioni di particolare tensione.

