A Trento l'addio ad Antonio, giornalista che amava l'Europa

IL FUNERALETRENTO Trento è stata per un giorno il cuore dell'Europa ferita. Perché in città si è ricordato un ragazzo ucciso, Antonio Megalizzi, 29 anni, che dell'Europa aveva fatto un sogno ed è stato colpito a morte l'11 dicembre, a Strasburgo, dove collaborava a una Radio web che racconta il Vecchio Continente e le sue istituzioni, da un coetaneo che, più o meno consapevolmente, nei confronti dell'Europa aveva maturato odio: Cheriff Chekatt, poi ucciso dalla Polizia. Davanti al Duomo di Trento, città in cui Antonio aveva studiato e...