TORINO Dalle palestre alle chiese fino alle tende da campo. Gli ospedali del Piemonte, tuttora zona rossa, sfruttano al massimo gli spazi disponibili per ricoverare i pazienti che continuano ad affollare i pronto soccorso. Gli accessi rispetto a una settimana fa sono però in calo. «Siamo passati da 500 pazienti in attesa di ricovero a 400 - spiega Gian Alfonso Cibinel,referente coordinamento Dea dell'Unita di Crisi -. Abbiamo superato il picco di incremento di ricoveri ordinari di 250 al giorno. Ed è anche in calo la percentuale di tamponi positiva».

Dati che concedono un cauto ottimismo in una situazione che resta però critica. Gli ospedali del Piemonte cercano di ricavare posti per i pazienti ormai ovunque. Nei giorni scorsi nella palestra nel reparto di fisiatria dell'ospedale Mauriziano di Torino sono stati portati nuovi letti per accogliere i pazienti positivi al coronavirus. Non è stato facile trovare né i letti né gli spazi. La palestra era uno degli ultimi angoli liberi dell'ospedale. Anche il centro prelievi e il day hospital sono stati riconvertiti a reparti per i malati di Covid-19.

I tecnici stanno cercando di capire se nel cortile interno o nei giardini c'è spazio per posare moduli prefabbricati da otto letti ciascuno. Il Mauriziano non è il solo ospedale a essere in difficoltà. A Torino il sistema sanitario è al collasso.

Una parola collasso che di solito va usata con cautela e che però descrive in modo fedele quello che sta succedendo nel capoluogo. La situazione in città è precipitata martedì con la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Martini, che la regione ha trasformato in Covid Hospital, cioè in un ospedale dedicato esclusivamente alla cura dei malati di Covid-19. Le ambulanze sono state dirottate negli altri ospedali, che hanno visto aumentare gli ingressi improvvisamente. Il Mauriziano è quello più sotto pressione, ma per tutti è diventato difficile gestire l'accoglienza dei pazienti, costretti ad attendere ore in barella prima di essere ricoverati. L'unica soluzione è trasferire i malati in provincia.

Solo nella giornata di mercoledì l'ospedale di Tortona in provincia di Alessandria, 100 chilometri a est di Torino ha ricevuto 102 pazienti in arrivo dalla città. All'interno del più grande parco di Torino, il Valentino, nel V padiglione dello storico Torino Esposizioni, sarà allestito un Covid Hospital, gestito dall'Asl per la parte logistica e dalla Città della Salute per quella sanitaria. In tutto 458 posti letto a bassa intensità. Per fine novembre dovrebbe essere operativo. All'ospedale Maria Vittoria di Torino lo scorso fine settimana ci sono stati così tanti decessi, la maggior parte per Covid, che la domenica non c'era più una camera mortuaria libera. Quindici quelle presenti tra il Maria Vittoria e l'attiguo Amedeo di Savoia e quindici quelle occupate. In caso di un nuovo decesso sarebbe stato un problema.

E sempre al Maria Vittoria, perché non c'erano più barelle, nei giorni scorsi si è assistito a lunghe code di ambulanze, in attesa che il paziente che trasportavano trovasse una sistemazione. E ancora, all'ospedale San Luigi di Orbassano, in provincia di Torino, che ospita già circa duecento malati di Covid-19, è stato allestito un altro reparto dedicato al coronavirus all'interno della chiesa. Dove fino a qualche giorno fa erano sistemate le panche per i fedeli sono state allestite dagli uomini della Protezione Civile regionale una quarantina di barelle tra l'organo e la statua di San Luigi. Nella struttura sanitaria i posti in terapia intensiva sono tutti occupati, così come sono 35 circa i caschi utilizzati per favorire la respirazione dei pazienti.

Nel frattempo si stanno testando 6 ventilatori polmonari ed è allo studio l'ipotesi di riadattare a reparto covid anche la sala convegni, dove però le sedie sono al momento bullonate al pavimento. La situazione all'ospedale San Luigi è emblematica e ricorda quanto accaduto ancora prima nel nosocomio di Rivoli, dove decine di barelle da campo sono state poggiate a terra per sistemare alla meno peggio i pazienti che accorrono in pronto soccorso. «Si tratta di una situazione eccezionale», hanno spiegato dall'Asl To3, secondo cui la misura ha riguardato un numero limitato di pazienti: «Le strutture sono in fortissima sofferenza e i pazienti continuano ad arrivare ma tutti ricevono assistenza e hanno un letto».

