A Torino guerriglia anarchica anti sgomberi: assalto a un bus

I DISORDINITORINO «Galera per questi infami! Ridotti quasi a zero gli sbarchi, adesso si chiudano i centri sociali frequentati dai criminali». Dopo la linea dura del ministro dell'Interno Matteo Salvini, peraltro ribadita ieri, a Torino è arrivata la prima risposta, quella del fronte anarchico. In cinquecento ieri pomeriggio hanno messo a ferro e fuoco il centro della città, assaltando persino un autobus e lasciando devastazione al loro passaggio: cassonetti incendiati, cartelli stradali abbattuti, auto distrutte. Il tutto accompagnato da...