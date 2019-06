A Taranto dal primo luglio 1400 in Cig La rabbia di Genova: il governo ci rovina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LAVORATORIROMA Se la politica è rimasta basita dall'annuncio di ArcelorMittal della probabile chiusura il sei settembre prossimo del Siderurgico di Taranto, i sindacati sono ancora più preoccupati. Che la multinazionale quando dice una parola la mantiene, lo stanno verificando proprio in questi giorni con la vicenda dei 1.395 in cassa integrazione ordinaria dal primo luglio per 13 settimane. E già questo era un argomento di grande tensione. I sindacati locali speravano in un ripensamento, o al limite in un ridimensionamento.Ma così non...