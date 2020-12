A spalleggiare don Massimiliano D'Antiga, l'ex prete ridotto allo stato laicale da Papa Francesco, c'è sempre stato Enrico Di Giorgi, 75 anni, ex manager milanese alla Montedison di Marghera, che ora è stato rinviato a giudizio con l'accusa di essere il Corvo che appendeva in giro per la città i manifesti diffamatori la Curia veneziana. L'autore, in pratica, degli scritti in cui si descrivevano scenari lascivi di notti orgiastiche con un tocco di pedofilia, alti prelati arraffoni avari di denaro e una guida - il patriarca Francesco Moraglia - se non connivente, quantomeno attenta a non incrociare con il proprio sguardo le malefatte dei suoi sacerdoti. Accuse a gran parte degli uomini di Dio della chiesa di San Marco, stampate in volantini affissi di notte agli angoli delle calli in modo che la mattina Venezia potesse tremare assieme alla sua chiesa di fronte ai racconti del povero Fra.Tino, il corvo della Curia. Nel blitz che i carabinieri hanno eseguito nel settembre 2019 nella casa di De Giorgi venne trovato anche don Massimiliano, con tutti i manifesti e lettere anonime vecchie e nuove che venivano spedite ai preti. Oltre ad accompagnare don Massimiliano agli incontri ufficiali dal patriarca, il Di Giorgi era legato a doppio filo con il prete per i testamenti dei fedeli, compreso quello dell'ultimo funerale di una signora svizzera: nelle 1200 pagine dell'indagine si evince il colloquio tra don D'Antiga e Di Giorgi, in cui il prete chiedeva al Corvo di blindare il testamento in modo che né la Curia né altri potessero fare ricorso.

D. Gh.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

