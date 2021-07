Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TOURROSOLINA Un intervento di quarto d'ora, per dedicare molto più tempo a fare selfie o scambiare battute con la folla di bagnanti che l'hanno atteso per ore sotto il sole, è stato sufficiente al segretario della Lega, Matteo Salvini, per lasciare il segno nella tappa di Rosolina Mare del suo tour per sostenere la raccolta di firme per i sei referendum sulla giustizia promossi con i Radicali. Tema affrontato brevemente in apertura,...