A Roma 254 ore all'anno perse nel traffico: seconda solo a Bogotà

Non solo inquina e mette alla prova la pazienza degli automobilisti, ma fa anche sprecare loro del tempo prezioso: è il traffico, responsabile di tante ore perse tra code e rallentamenti in città. Su questo fronte Roma emerge in negativo: la capitale, infatti, risulta la seconda città al mondo per le ore perse nel traffico, dietro solo a Bogotà. A Roma, in particolare, si registrano 254 ore perse nella congestione stradale contro le 272 della capitale colombiana.

Nella top ten di questa speciale classifica c'è anche Milano, settima con 226 ore. Terzo posto per Dublino (246), davanti a Parigi e la russa Rostov-on-Don (237) e Londra, con 227. A chiudere la classifica sono Bordeaux (223), Città del Messico (218) e Mosca (210). A livello di congestione del traffico, Roma risulta decima (13/ma l'anno precedente, le prime tre sono Mosca, Istanbul e Bogotà). Milano è 27/ma (30/ma l'anno precedente), Napoli 45/a (47/a). Questo quanto emerge dal Global card scorecard di Inrix, analisi dei trend della mobilità e della congestione urbana, relativa al 2018, in oltre 200 città di 38 Paesi. A rilanciare i dati contenuti nella ricerca, già diffusi in realtà lo scorso anno, ma ora tornati di attualità stringente alla luce dell'emergenza smog che attanaglia le città italiane, è il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli.

