Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PADOVA Andranno a processo davanti al tribunale collegiale il prossimo ottobre i tre ex commercialisti Guido e Cristian Penso e Paolo Venuti accusati di riciclaggio per aver portato all'estero il denaro frutto delle tangenti di Giancarlo Galan legate al Mose oltre a quello di un imprenditore padovano. Ai tre si aggiunge la moglie di Venuti, Alessandra Farina, imputata per gli stessi reati. Per quest'ultima il Gup ha rinviato gli atti al...