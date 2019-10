A PROCESSO BARCELLONA Ci sarà un processo in Spagna per la morte delle 13

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A PROCESSOBARCELLONA Ci sarà un processo in Spagna per la morte delle 13 studentesse Erasmus, di cui sette italiane, sul pullman che si schiantò il 20 marzo 2016 in autostrada in Catalogna. Ora, dopo ben tre tentativi di archiviare la vicenda come un incidente stradale dovuto alla fatalità, le famiglie e i loro legali con tre caparbie opposizioni, hanno rotto una specie di muro che da tre anni e mezzo minacciava di schermare una storia dove devono essere ben chiarite le responsabilità. Le autorità spagnole hanno riaperto le indagini e...