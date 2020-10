IN FRIULI

PORDENONE Non l'iniziativa di un singolo, magari imitata da pochi altri temerari, ma una protesta organizzata e coordinata. Con la regia, per ora occulta della Confcommercio locale. È quello che potrebbe accadere a Pordenone venerdì, e se l'annuncio dovesse trasformarsi in un fatto si tratterebbe di un salto di qualità della protesta contro le chiusure anticipate di bar e ristoranti. L'idea è stata lanciata nelle chat alle quali sono collegati i baristi e i ristoratori del capoluogo del Friuli Occidentale: consiste nella volontà di tenere aperti bar e ristoranti della città oltre l'orario-limite delle 18, in modo tale da mandare un messaggio ancora più forte rispetto a quello che sarà lanciato oggi alle 18 nel corso della prima protesta organizzata nel capoluogo. Molti titolari di esercizi pubblici sono già stati avvisati e sono in corso riunioni continue per verificare l'adesione all'iniziativa di protesta. «Accoglieremo i clienti per dare un messaggio a tutti: non vogliamo morire di fame e rimanere senza lavoro», spiega un ristoratore del centro che chiede di rimanere anonimo per non subire conseguenze in seguito al suo intervento. L'appuntamento sarebbe fissato per venerdì alle 18 e ulteriori dettagli saranno forniti stasera nel corso della manifestazione di protesta.

