Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

A PALAZZOVENEZIA Prenderà il via mercoledì il cammino della commissione speciale d'inchiesta sulla gestione della pandemia in Veneto. In sede di Affari istituzionali, sotto la presidenza dello zaiano Luciano Sandonà, sarà illustrata la proposta di deliberazione amministrativa di cui è primo firmatario il dem Giacomo Possamai. Attorno all'iniziativa volano già le prime scintille fra maggioranza e opposizione, non solo sui compiti...