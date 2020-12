IL FOCUS

PADOVA «Siamo impegnati con l'attivazione dei nuovi posti letto e, al tempo stesso, attendiamo con trepidazione di poter riprendere la campagna vaccinale». Il dottor Daniele Donato, appena nominato direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, lavora senza sosta su due fronti. I numeri della seconda ondata non permettono di rifiatare nemmeno in questi giorni di Natale. Nei reparti Covid del policlinico universitario di via Giustiniani arrivano ogni giorno tra i 10 e i 15 nuovi ricoverati e anche qui è appena scattata la cosiddetta Fase 5, quella che prevede un ulteriore ampliamento dei posti-letto per reggere l'urto di un'ondata che si fa sempre più travolgente. Al monoblocco ne sono stati aggiunti 38 nelle ultime ore.

LO SCENARIO

L'Azienda ospedaliera di Padova ha predisposto, su indicazione della Regione, un nuovo piano che potrà consentire in caso di necessità di arrivare fino a 345 posti-letto per pazienti Covid tra il policlinico universitario e l'ospedale Sant'Antonio. Attualmente i posti attivi sono 260 e il tasso di occupazione supera il 90 per cento. «Per fortuna ci sono anche molte dimissioni, ma continuano ad arrivare nuovi pazienti. L'aumento ulteriore di posti-letto sarà progressivo in base alle necessità» spiega il dottor Donato. Già direttore sanitario di grande esperienza, ha appena ereditato la carica di direttore generale da Luciano Flor, chiamato pochi giorni fa dal governatore Luca Zaia al vertice della sanità veneta. «Intanto abbiamo già attivato altri 38 posti letto - spiega Donato nei pochissimi minuti liberi tra una riunione e l'altra - Di questi, 6 sono posti di Terapia intensiva al quarto piano del monoblocco. Poi ce ne sono altri 32 di Malattie infettive resi operativi all'ottavo piano. I numeri potranno crescere ancora, ci faremo trovare pronti». La situazione è in continua evoluzione anche all'Ulss 6 Euganea: il numero di pazienti Covid ricoverati negli ospedali della provincia di Padova tra la prima e la seconda ondata è aumentato del 42,8% passando da 533 a 761. «L'obiettivo è farci trovare preparati ad un ulteriore picco di ricoveri ha detto il direttore sanitario dell'Ulss, Patrizia Benini, durante l'ultima diretta Facebook - L'apertura di ulteriori 100 posti letto può avvenire con una riconversione delle attività».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

