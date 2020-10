IL CENTRO DELLO SPACCIO

PADOVA Da Padova la mafia nera ha cominciato una nuova espansione. Comandare l'organizzazione mafiosa nella città del Santo era prestigioso, tanto che per accaparrarsi il posto di Executional, ovvero di capo della zona, gli adepti arrivavano anche a sanguinosi scontri durante le riunioni. Endurance Emiowele, primo coordinatore patavino, è fuggito in Germania perché accusato di essersi intascato dei soldi e quindi nel mirino dei sicari del gruppo. Le affiliazioni all'organizzazione, caratterizzata da atti violenti e rigidi rituali, spesso rappresentava un serio pericolo di vita degli aspiranti affiliati e altrettanto spietate erano le conseguenze previste in caso di violazione delle regole. La violenza esercitata dall'organizzazione per esercitare potere ed avere rispetto era tale da sfiorare l'omicidio.

Una delle caratteristiche del gruppo padovano era rappresentata dal ruolo delle donne, le quali venivano affiliate mediante rapporti sessuali di gruppo ed assumevano l'appellativo di Belle: sfruttate sessualmente si trasformavano, di fatto, in vittime.

L'ordinanza ricorda, inoltre, che lo scontro tra le due fazioni criminali, i Vikings e i rivali Eiye veniva combattuto a suon di aggressioni col machete pure nel bar Aydean dove si svolgevano gli incontri. Con la mafia nigeriana padovana aveva legami anche Innocent Oseghale, il 32enne accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la diciottenne romana Pamela Mastropietro. Lo aveva rivelato al suo compagno di cella e da lì erano partito altre indagini che avevano portato a scoprire altre cellule della mala africana, in quel caso della Suprem Eye Confraternity.

M.Lucc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA