L'ALLARME

PADOVA Fanno paura i sette nuovi micro-focolai di Coronavirus che si sono sviluppati in provincia di Padova. L'Ulss 6 Euganea ha scoperto una novantina di casi positivi nel giro di pochi giorni, dati che fanno capire che il virus è tutt'altro che scomparso e che fanno temere un'ondata di ritorno. Oltre alla comunità camerunense e al Mercato agroalimentare di Padova, il contagio si è diffuso anche al corriere Sda di Limena, in una stamperia di Padova, in due case di riposo e in un centro estivo, dove un bambino di dieci anni è risultato positivo. «I micro-focolai ce li aspettavamo - commenta Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea - forse non li prevedevamo a fine luglio, ma abbiamo sempre detto che l'allarme deve essere massimo, perché il virus continua a circolare anche se con intensità completamente diversa da febbraio e marzo».

I LUOGHI

Se prima il rischio del contagio era in famiglia, oggi invece è nei luoghi di aggregazione. «Nella prima ondata avevamo tanti cluster familiari spiega Ivana Simoncello, direttore del dipartimento di Prevenzione - ora questo contesto rappresenta un momento secondario. Il contagio avviene sia negli ambienti di lavoro che in momenti di condivisione, come attività ricreative e cerimonie». Con la ripresa delle interazioni sociali e lavorative, la catena del contagio si allunga. Lo strascico più lungo è legato alla commemorazione funebre celebrata dalla comunità camerunense lo scorso 4 luglio al parco Fenice di Padova.

LA CHIUSURA

Intanto è stata chiusa, con una decisione del responsabile della filiale, la Sda di Limena, il magazzino di logistica dove 17 lavoratori, 14 dei quali stranieri, più un esterno sono risultati positivi al Covid 19. L'Ulss sta tracciando i contatti per verificare con quante e quali altre persone possano essere entrati in contatto i lavoratori positivi. La filiale conta 51 dipendenti che sono stati tutti messi in isolamento fiduciario per le prossime due settimana, mentre all'interno del magazzino sono state prontamente avviate le procedure di sanificazione dell'ambiente ma anche dei mezzi utilizzati per le consegne. Sempre a Limena si stanno attendendo, come riferisce il sindaco Stefano Tonazzo cautamente ottimista, i risultati dei tamponi effettuati su sei ragazzini e sulle loro famiglie che hanno frequentato il centro ricreativo nel quartiere Arcella di Padova dove un minore di dieci anni è risultato contagiato dal Coronavirus.

Elisa Fais

Luisa Morbiato

