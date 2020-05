A NORDEST

VENEZIA Dopo un mese di decessi quotidiani, ieri per la prima volta in Friuli Venezia Giulia nessuno è morto di Covid-19. E in un solo giorno il Veneto ha registrato un saldo nella variazione ospedaliera dei ricoveri e delle vittime che sfiora il centinaio di unità: persone che sono sopravvissute al Coronavirus e sono state dimesse. Sono confortanti i dati che arrivano dai bollettini del Nordest, dove il governatore veneto Luca Zaia rinnova l'appello ai guariti: «Donate il sangue per la nostra grande banca del plasma che aiuterà altri malati a venirne fuori».

LA LETTERA

A tutti i potenziali partecipanti alla campagna sarà inviata una lettera a casa. «Dev'essere poi fatta un'analisi della qualità della risposta anticorpale sottolinea Zaia perché sotto una certa soglia, il sangue non serve. Si chiede a tutti la disponibilità per costituire questo magazzino. Abbiamo già delle emoteche piene di sangue raccolto, però vogliamo farlo a tappeto per essere pronti per le cure. Abbiamo uno dei tre laboratori nazionali abilitati: lavorano col virus vivo e riescono a processare dieci sacche al giorno, ma aumenteremo i turni, per arrivare a tre. Non vogliamo trovarci a settembre che la terapia funziona e manca la materia prima». Sempre in tema di cure, Zaia esprime «gratitudine e orgoglio» anche per il grande interesse internazionale suscitato dalla ricerca veneta sull'uso dei farmaci che inibiscono gli effetti degli ormoni sessuali maschili, finora utilizzati nel trattamento del tumore alla prostata: solo 4 dei 5.273 pazienti veneti con carcinoma prostatico trattati con quella terapia hanno contratto il virus e nessuno ha perso la vita. Dice il governatore: «L'intuizione del professor Francesco Pagano, che ha lavorato in team con un altro luminare come il professor Andrea Alimonti, sta facendo il giro del mondo. Mi auguro che presto possa essere rilasciata l'autorizzazione a partire con la sperimentazione».

IN VENETO

Intanto in Veneto i 73 nuovi positivi portano a 18.649 il numero dei casi totali registrati dall'inizio dell'emergenza, mentre altri 22 morti aggiornano a 1.641 la tragica conta complessiva, che consta anche delle 1.250 vittime (+11) che hanno perso la vita in ospedale. Ma per il resto le indicazioni sono incoraggianti: le persone attualmente positive calano a 5.979 (-399) e quelle in isolamento domiciliare a 5.503 (-270). I degenti in area non critica scendono a 748 (-104), di cui solo 446 ancora positivi; i pazienti in Terapia Intensiva diminuiscono a 80 (-6), di cui 38 si sono già negativizzati. Salgono a 119 (+2) i ricoverati nelle strutture intermedie, di cui 82 tuttora positivi, e crescono i dimessi dall'ospedale (2.953, +101) e dagli altri centri (210, +8), nonché i negativizzati (11.029, +450).

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Era dall'8 marzo che in Friuli Venezia Giulia non veniva rilevato un decesso per Covid-19. Il primo in assoluto si era verificato il giorno prima, quando era spirata una donna di 87 anni, ospite di una casa di riposo a Trieste. Poi uno stillicidio quotidiano, fino a ieri appunto, quando il conto è rimasto fermo a 308. I casi accertati positivi dall'inizio salgono a 3.116 (+9). I guariti totalmente crescono a 1.784 (+31), mentre quelli che non si sono ancora negativizzati ma non hanno più sintomi sono 113. Restano 2 i pazienti che si trovano in Terapia Tntensiva, mentre i ricoverati in altri reparti scendono a 105 (-4) e le persone in isolamento domiciliare calano a 804 (-12).

Angela Pederiva

