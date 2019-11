CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A NORDESTVENEZIA Conta più l'intenzione o il fatto? Andrea Causin, senatore veneziano di Forza Italia, ieri ha postato su Facebook il seguente annuncio: «C'è un solo voto in difformità dal centrodestra sull'istituzione della commissione d'inchiesta straordinaria per il contrasto dei fenomeni d'intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Il mio. Su questi temi rivendico la mia storia e la mia libertà di coscienza». Causin, in difformità dal proprio gruppo e dall'intero centrodestra, non si è astenuto...