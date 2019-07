CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A NORDESTTRIESTE Se muro sarà, sarà più contenuto di quanto l'immaginario collettivo si era già prefigurato. Inoltre, in funzione anti-migranti irregolari potrebbero debuttare anche le soluzioni tecnologiche oggi disponibili. Ieri, nel giorno in cui su 10 chilometri di confine italo-sloveno è partito ufficialmente in Friuli Venezia Giulia il pattugliamento misto per bloccare l'ingresso degli stranieri provenienti dalla rotta balcanica, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha messo a fuoco le «altre» soluzioni che potrebbero...