VENEZIA Sono sempre più modesti i numeri del Covid a Nordest. Ieri fra Veneto e Friuli Venezia Giulia sono stati trovati non più di 175 nuovi contagi, tanto che il tasso di positività sul totale dei tamponi non arriva nemmeno a mezzo punto percentuale.Nel dettaglio, il doppio bollettino veneto registra 150 infezioni (424.342 dall'inizio dell'emergenza) e 2 morti(in tutto 11.592). I ricoverati scendono a 61 in Terapia intensiva (-2) e a...