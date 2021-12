Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE STIMEROMA La voglia di festeggiare dopo due anni di pandemia è forte ma anche quest'anno prevarrà la prudenza nei consumi natalizi delle famiglie: 110 miliardi di spesa in tutto a dicembre (inclusi affitti, utenze e servizi), secondo Confcommercio, circa 10 miliardi in meno del 2019. Per i regali la spesa a testa sarà di circa 158 euro a fronte dei 164 del 2019 e ben lontano dai numeri del 2009: il calo è del 36%. Nel complesso si...