A Milano un mese fa il tragico volo di un alunno

IL PRECEDENTEMILANO Avrebbe compiuto 6 anni il prossimo 12 dicembre Leonardo Acquaviva il bambino morto dopo essere precipitato nel vano delle scale della scuola primaria Pirelli a Milano per oltre 11 metri, il 18 ottobre scorso. Subito ricoverato all'ospedale Niguarda il piccolo non ce l'ha fatta ed è morto pochi giorni dopo la caduta.La Procura di Milano sta indagando (l'ipotesi di reato è omicidio colposo) per accertare eventuali responsabilità del personale scolastico. Stando alla ricostruzione delineata finora, il bambino si era...