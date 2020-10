L'EMERGENZA

MILANO I contagi aumentano, gli ospedali sono in affanno, la Lombardia è a un bivio: decretare il lockdown o tenere duro facendo affidamento sugli effetti del coprifuoco, dello smart working e della didattica a distanza.

Per Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all'Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, servono chiusure mirate nelle zone in cui il virus è più diffuso. Dunque a Napoli e a Milano. «Qui ci si può ammalare di Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola molto. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no».

CONTAGI

Le ultime restrizioni adottate, secondo Ricciardi, non bastano a fermare il contagio «dove la trasmissione è esponenziale. A Milano e Napoli è impensabile qualsiasi attività che preveda l'avvicinarsi di persone negli spazi chiusi, in altre città la situazione non è la stessa». Ma il governatore lombardo Attilio Fontana frena: «Escludo che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere. Anzi, tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di lockdown», afferma. Benché i numeri preoccupino: ieri la Lombardia ha registrato 5.035 i nuovi positivi e 58 vittime, i pazienti ricoverati sono 2.715, 256 in più nelle ultime ventiquattr'ore, in terapia intensiva ci sono 271 persone, in crescita di 29 rispetto a lunedì.

A Milano si segnalano 1.940 nuovi casi, preoccupa il balzo di 1.362 contagi della provincia di Monza. «Nella peggiore delle ipotesi, prima di decidere un lockdown, abbiamo ancora dieci, quindici giorni. Ad aprile i pazienti intubati erano oltre 1.500, oggi il punto è la media intensità di cura che intasa gli ospedali. Il problema è la massa dei ricoveri. Ma non è qualcosa di irrisolvibile», riflette il sindaco Giuseppe Sala. Chi lavora sul campo, tuttavia, dice che il tempo è già scaduto. «Il sistema assistenziale, soprattutto in alcune aree della Lombardia, è vicino al collasso. I modelli matematici più accreditati prevedono una crescita degli infetti esplosiva in poco tempo. Solo gli interventi preventivi potranno ridurre l'impatto sulla mortalità della popolazione», rileva Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 dei pronto soccorso lombardi. L'aumento repentino dei contagi, spiega Bertolini, «ha raggiunto il livello soglia che determina uno stress sul sistema ospedaliero», molti malati hanno urgente bisogno di ossigeno o di caschi per respirare, ma spesso «non trovano possibilità di ricovero immediato per l'assenza di letti disponibili e restano anche 72 ore, a volte ancora di più, nell'area del pronto soccorso in attesa di una destinazione». E accanto a pazienti non Covid.

PROSSIMI GIORNI CRUCIALI

Anche Massimo Galli, primario del reparto Malattie infettive al Sacco, esorta a valutare la chiusura della Lombardia. «È un'opzione che mi rattrista in maniera violenta, però non può non essere considerata». Se la speranza di Galli è «che le misure già adottate producano l'effetto voluto», per un lockdown in aree mirate Milano potremmo non dover aspettare, avverte. Cruciali saranno i numeri dei prossimi giorni, perché se corrisponderanno alle previsioni peggiori, o addirittura le supereranno, allora il lockdown sarà «necessario».

Claudia Guasco

