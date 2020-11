IL PIANO

VENEZIA Nel giro di una decina di giorni, in corrispondenza del picco indicato dal modello matematico per metà novembre, il Veneto potrebbe toccare quota 300 nelle Terapie intensive e 2.400 nelle aree non critiche. Questo significa che a dicembre comincerebbe la discesa della curva, ma intanto la Regione deve fare i conti con l'eventuale passaggio al livello 3 fra i cinque previsti dal Piano emergenza autunno disegnato da Palazzo Balbi (da non confondere con la classificazione del Governo, che invece riguarda le restrizioni nella vita sociale ed economica), il quale dispone una graduale riorganizzazione dei servizi ospedalieri in base all'aumento dei ricoveri.

LE STIME

Diffuse dai vertici regionali, con tutte le consuete cautele trattandosi di curve che potrebbero improvvisamente cambiare il loro andamento, le previsioni stimano una rapida crescita dei malati da ospedalizzare. Rispetti ai dati di ieri, con 178 pazienti intubati e altri 1.316 che invece respirano da soli, per la metà di questo mese è possibile che le Terapie intensive arrivino a contare «250-300 degenti» e che i malati accolti negli altri reparti risultino «2.400, se verrà mantenuto l'attuale rapporto di 1 a 8 fra l'area critica e quella non critica, diverso dall'1 a 4 di marzo». Le stime sono dell'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, delegato in questo periodo al coordinamento della statistica sanitaria, ma che da titolare della Protezione civile ieri ha assistito al ripristino dell'ex ospedale di Noale. Lì un padiglione di cinque piani sarà reso disponibile per eventuali ricoveri in emergenza di pazienti a bassa intensità, in modo da sopperire al dismesso nosocomio di Zevio che attualmente sta ospitando gli anziani di una casa di riposo, danneggiata da un incendio. «La velocità di incremento è più bassa rispetto ad allora osserva l'ingegnere ma adesso non siamo in lockdown, per cui non possiamo contare sul sostanziale azzeramento degli incidenti sulla strada e sul lavoro che c'era stato all'epoca e dobbiamo quindi mettere in conto che una parte dei letti in Terapia intensiva possa essere occupata dagli infortunati». Di questo passo, dunque, il Veneto promette di finire a breve nella sua fascia arancione, che sul piano ospedaliero scatterà con almeno 251 ricoverati in Terapia intensiva o 1.501 negli altri reparti, prevedendo ad esempio lo svuotamento delle sale operatorie nei Covid Hospital per accogliere altri letti.

LA RIMODULAZIONE

Le 11 strutture di riferimento per il Coronavirus sono state tutte riattivate, determinando così la rimodulazione delle attività ordinarie precedentemente svolte. «Dove è possibile spiega Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità nei Covid Hospital vengono preservati i punti nascita. Non a Villafranca Veronese, ad esempio, per mancanza di personale. Sono inoltre garantite la dialisi, le terapie oncologiche e le cure psichiatriche, con percorsi separati per evitare commistioni con i flussi Covid. Vengono invece gradualmente sospese le prestazioni specialistiche ambulatoriali non urgenti: sono cioè confermati gli esami e le visite con priorità da 24 ore a 10 giorni, mentre saranno riprogrammati quelli con indicazione da 30 a 60 giorni, nel tentativo nel frattempo di recuperare personale. Anche l'attività chirurgica programmata viene interrotta».

GLI ACCESSI

Negli ospedali normali, invece, l'attività continua con il problema di diversi Pronto soccorso, oberati di accessi dal territorio e in difficoltà con i ricoveri dei pazienti positivi, dato che vanno spostati Covid Hospital. «Non possiamo impedire ai cittadini di andare nell'ospedale più vicino dice il governatore Luca Zaia e preferiamo trasferirli gradualmente. Certo, questo implica delle attese, ma sempre in un ambiente protetto. Però torno a dire ai veneti: evitate di andare al Pronto soccorso in autonomia se avete qualche linea di febbre, mettetevi in autoisolamento e chiamate il medico di base, che valuterà se farvi il tampone».

I TEST

A proposito di diagnosi, per quanto riguarda le analisi molecolari sul libero mercato, secondo una recente ricerca di Altroconsumo il costo medio in Veneto è di 82 euro, con una forchetta variabile tra i 65 e i 102. «Faccio un appello ai laboratori e alle cliniche private dice l'europarlamentare dem Alessandra Moretti chiedendo dove possibile di calmierare il costo dei tamponi. Solo facendo tutti insieme un pezzetto di strada e qualche rinuncia, arriveremo al traguardo di sconfiggere questa terribile emergenza sanitaria».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA