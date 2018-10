«A me interessa la verità sul massacro di mia figlia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dodici anni a Luca Traini per il suo raid contro i migranti, a Macerata, fatto per vendicare Pamela Mastropietro. Alessandra Verni, lei e la sua famiglia avete seguito, la vicenda?«Sinceramente, noi siamo concentrati su Pamela, il processo Traini ci ha interessati come tante altre vicende italiane, ma non vediamo accostamenti con la tragica morte di mia figlia».Accostamenti che però hanno alimentato indignazioni, manifestazioni e dichiarazioni politiche.«Che hanno fatto comodo ad alcuni per deviare l'attenzione sulla vicenda ma che con...