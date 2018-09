A manager e banchieri piace il governo a trazione leghista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PLATEA CERNOBBIO Pace fatta. Saranno le previsioni positive per i conti delle aziende nel 2018, l'aumento dei posti di lavoro e degli investimenti, ma lo scetticismo tra imprenditori e governo gialloverde è superato. Nell'appuntamento di fine estate sulle rive del lago la diffidenza dei manager si è dissolta e le tensioni con l'esecutivo sono state per il momento messe da parte in attesa di poter valutare, nei fatti, i contenuti della manovra. Nel frattempo, Salvini incassa una prima vittoria sulla gestione dei flussi migratori: il 74,2%...