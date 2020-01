A Londra volevano staccare la spina, a Genova Safida ora respira

Respirare un'ora senza l'ausilio delle macchine, uscire dal reparto di rianimazione per entrare in un hospice e abbassare quindi il livello di intensità delle cure: è la prima, importante vittoria di Tafida Raqeeb, la bimba inglese di 5 anni arrivata in coma al Gaslini di Genova proveniente da Londra ove i medici del Royal London volevano sostanzialmente staccare la spina. Dicevano che non ce l'avrebbe fatta: ma Tafida, in coma dopo un intervento al cervello colpito da un aneurisma, i suoi piccoli, straordinari passi avanti li sta facendo. E sua madre Shelina (nella foto), che ha combattuto davanti all'Alta Corte per il diritto a vivere della sua piccola, ha parole forti e di diverso tenore. Ci sono quelle di ringraziamento per i medici del Gaslini e quelle per i medici inglesi: «L'opinione espressa di fronte alla Alta Corte di Londra e la prognosi che era stata fatta si sono dimostrate sbagliate». Certo, la bimba «non ha manifestato segnali che possono in maniera univoca definire uno stato di coscienza ed è per questo che abbiamo cercato di comprare del tempo - ha detto il direttore della Rianimazione pediatrica Andrea Moscatelli -. Ma inizia a poter stare mezz'ora o un'ora staccata dal ventilatore». E il pensiero va a Charlie Guard, Alfie Evans e Isaiah Haastrup, i bambini cui i medici inglesi hanno staccato la spina e, per contrasto a Alex Montresor, il piccolo affetto da una malattia rara che si è ripreso dopo un trapianto di cellule staminali da genitore negato in Gran Bretagna ed eseguito con successo al Bambino Gesù di Roma. Alex ora sta bene.

