LA DENUNCIA

Gli atleti olimpici usati come cavie umane, durante i giochi di Londra. Se ne parla da tempo nel mondo dello sport, e adesso le voci troverebbero una conferma in un'inchiesta pubblicata ieri dalla testata britannica Daily Mail. Gli sportivi del Regno Unito sarebbero stati sottoposti, più o meno spontaneamente, a un esperimento per testare sostanze dopanti nuove, nell'ambito di un protetto segreto condotto dal Comitato Olimpico britannico, alla vigilia delle Olimpiadi 2012. Sostanze che dovevano potenziare le prestazioni di chi le assumeva, ma senza essere rilevate dai controlli anti-doping.

I DOCUMENTI

Il quotidiano inglese è venuto in possesso della documentazione che gli atleti erano stati costretti a sottoscrivere: vere e proprie liberatorie per impedire loro di parlare, e assumere su di sé tutta la responsabilità. Sarebbero stati 91 i nazionali britannici, di otto discipline olimpiche, coinvolti nel progetto, che consisteva nell'assunzione di una bevanda energizzante, il DeltaG. Sviluppata dall'università di Oxford, la sostanza è una versione sintetica di un acido corporeo naturale, i chetoni, originariamente realizzata con fondi del Dipartimento della Difesa americano per le forze speciali, per garantire loro maggiore forza e resistenza.

La UK Sport, l'agenzia governativa responsabile del finanziamento dello sport olimpico e paralimpico nel Regno Unito, consapevole della delicatezza della sperimentazione, aveva preparato un «foglio informativo per i partecipanti» per spiegarne i rischi: «UK Sport non garantisce, ma promette e assicura che l'uso della bevanda chetonica è assolutamente conforme al codice antidoping mondiale, e quindi declina ogni responsabilità. La chetosi è uno stato fisiologico temporaneo e sarebbe difficile da dimostrare o testare con qualsiasi campione post-evento».

Non è andato tutto benissimo però: nessuno ha divulgato dati sui risultati della sperimentazione, che a quanto pare non sarebbero molto incoraggianti: il 40% degli atleti avrebbe manifestato effetti collaterali anche seri, come vomito o disturbi intestinali. Diversi hanno smesso di assumere la bevanda. I chetoni comunque non sono inclusi finora tra le sostanze dopanti, ma secondo recenti studi possono migliorare le prestazioni fino al 15%.

