A La Valletta una flotta fornita dall'Europa Ma in un anno accolte solo 40 persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUS«Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è». Quando nel 1992 Edoardo Bennato scrisse una delle sue canzoni più celebri sicuramente non pensava a Malta. Eppure, l'isola nel bel mezzo del Mediterraneo, è come se non esistesse quando si tratta di accogliere i migranti che arrivano via mare. «Spetta all'Italia sostiene da sempre il governo maltese perché Lampedusa è geograficamente più vicina alla Libia rispetto a noi». Nel 2017 sarebbero stati appena 40 i migranti arrivati via mare sulle coste maltesi, qui chi...