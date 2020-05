M5S infuriata con Italia Viva non solo per il voto su Open Arms. Ma anche per quel che è accaduto a Milano. Ossia l'elezione dell'esponente renziana Patrizia

Baffi come presidente della Commissione di inchiesta del Consiglio regionale della Lombardia sulla gestione dell'emergenza coronavirus, grazie ai voti di Lega e Forza Italia. «Una farsa», secondo i grillini. «Questa - tuona il capo politico Vito Crimi - non è una commissione d'inchiesta: è un paravento, un tappeto sotto il quale cercheranno di nascondere gli errori e l'incapacità di gestione del duo Fontana-Gallera». E c'è chi, come Leu, parla apertamente di «scambio» tra il partito di Matteo Salvini e quello di Matteo Renzi: «Oggi il comportamento di Italia Viva è stato più vicino alla Lega che alla maggioranza di cui fa parte», attacca il deputato Luca Pastorino. Anche il Pd è furioso. Mentre Rosato, big renzista difende la scelta targata centrodestra: «Ottima la nostra Baffi per quel ruolo». I grillini sono un fiume in piena. Il vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, condivide on line l'immagine di Salvini e Renzi che si stringono la mano, accompagnata dalla scritta «Assistente Civico». «A che gioco sta giocando Renzi? Se vuole andare tra le braccia di Salvini e Berlusconi lo dica!», scrive su Twitter la deputata M5S Yana Ehm. E fanno il giro delle chat pentastellate le offese a Renzi. L'epiteto più soft che gli viene rivolto è: «Doppiogiochista!».

