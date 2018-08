A fine luglio una transessuale si uccise in bagno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE A fine luglio era stata una detenuta transessuale, 33 anni, straniera, a togliersi la vita nei bagni del carcere di Udine dove era entrata solo da poche ore. La detenuta era stata collocata in una situazione protetta. Anche in quel caso era stata la polizia penitenziaria ad accorgersi durante un controllo del gesto estremo e a lanciare l'allarme, avviando i soccorsi. Anche in quel caso, tuttavia, i tentativi di rianimarla attivati dalla Polizia penitenziaria e dai sanitari erano stati purtroppo vani. La Procura aveva aperto all'epoca un...