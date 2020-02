«Ho invitato io le Sardine. Sono miei amici e a casa mia invito chi voglio». Un Oliviero Toscani furens vivacizza il pomeriggio. All'apparenza contrariato, il fotografo e creativo milanese ha ancora una volta centrato il bersaglio: accendere il dibattito. La visita del vertice delle Sardine venerdì a Fabrica, presente anche Luciano Benetton, non è certo passata inosservata. Oltre al prevedibile fango sui social, però, si è mossa anche la politica. Fabrica arriva la conferma che l'invito sia partito proprio dal fotografo, all'interno di quel metodo formativo basato sullo scambio di idee e sull'incontro. «Una visita di circa 3 ore in cui Mattia, Roberto, Giulia e Andrea hanno potuto parlare con i nostri borsisti», spiegano dall'hub creativo di Benetton. E Toscani insiste: «Un incontro privato tra amici».

Veramente ha invitato Mattia Santori e i suoi non a casa sua ma a Fabrica...

«E allora? È il mio ufficio. La mia seconda casa. Io i miei amici li invito dove voglio».

Ci sarà un motivo se però il centro di Benetton ha rilanciato una foto in cui lei e il signor Luciano posate insieme a loro.

«No, nessun motivo. Volete la polemica? Non c'è».

Ma c'è un motivo particolare per cui li ha invitati a visitare Fabrica?

«Ancora? Faccio quello che voglio, lo ripeto. Comunque: noi abbiamo 30 ragazzi da tutto il mondo che seguono i nostri workshop. Tutti a chiederci delle Sardine, chi fossero, cosa pensassero. E allora ho deciso di sentire Santori per capire se avevano voglia di spiegare a questi 30 cervelli da tutto il globo cosa fosse secondo loro la politica e l'impegno civile».

E Santori?

«Ha risposto immediatamente con enorme disponibilità. Sono venuti, hanno fatto una visita a Fabrica e poi hanno raccontato ai 30 ragazzi perché hanno scelto di scendere nelle piazze».

Soddisfatti i ragazzi?

«Molto, bell'incontro. Ma oggi è sabato e io voglio staccare, com'è andato glielo racconto un'altra volta».

Santori ha detto che è stato un confronto stimolante.

«Abbiamo studenti dall'India alla Spagna, dal Messico agli Stati Uniti. Chiaro che mettere idee così diverse in circolo è stimolante. I nostri erano molto interessati a capire il fenomeno Sardine e credo Santori e i suoi siano stati impressionati dal nostro lavoro a Fabrica».

Il M5S vi attacca. Il viceministro Buffagni tra le righe lascia intendere che ci siate voi dietro la copertura mediatica delle Sardine.

«Non me li nomini neanche i grillini! Loro hanno iniziato con il vaffa. Sono più violenti dei violenti. L'antitesi di questi ragazzi, così rispettosi e profondi. Noi dietro le sardine? Questa è bella. Ma se hanno visto il signor Luciano per la prima volta venerdì».

È consapevole del fatto che la sua iniziativa abbia scatenato il putiferio? Sui social c'è chi vi dice di andare a manutentare i cavalcavia, per citare i più gentili.

«Eh certo. I commenti li ho letti anch'io. E sono senza parole. Ma dimmi tu se io non posso invitare chi mi pare al centro di comunicazione di Fabrica. Invitiamo gente ogni settimana. Ma stavolta non va bene. Sa cosa le dico? Che viviamo in un Paese di fascisti».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA