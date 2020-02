IL RITROVAMENTO

MIRA (VENEZIA) Un posto di lavoro da impiegato, una fedina penale (quasi) immacolata, una bella villetta in provincia. Diego Simion, 58 anni, da più di 20 dipendente amministrativo di Veritas, la multiutility che gestisce lo smaltimento di rifiuti a Venezia, era il classico insospettabile. Questo fino a lunedì sera, quando i carabinieri di Mira prima l'hanno fermato con un etto di cocaina in macchina, e poi hanno scoperto che a casa nascondeva un vero e proprio arsenale: pistole, fucili, mitragliatori, esplosivo al plastico e giubbotti anti proiettile. Da un controllo di routine su strada, quindi, è partita un'indagine strutturata, ora, per cercare di ricostruire a che cosa siano servite (o dovessero servire) tutte quelle armi. Simion è stato arrestato ed è finito in carcere: al momento, non ha voluto rilasciare dichiarazioni alle forze dell'ordine. Oggi, assistito dall'avvocato veneziano Andrea Niero, sarà interrogato dal gip.

LA DROGA E LE ARMI

I carabinieri l'hanno fermato intorno alle 20.30. Non c'è voluto molto per scoprire quel sacchettino di polvere bianca. Cento grammi di cocaina, per un valore di circa 5mila euro di droga, quantità più che sufficiente per far scattare un arresto per detenzione ai fini di spaccio. Una volta in casa, i militari, alla ricerca di altro stupefacente, si sono ritrovati invece con un paio di pistole. A quel punto, si è deciso di procedere con una perquisizione più approfondita, con il supporto dei colleghi del nucleo investigativo di Venezia e l'unità cinofila degli artificieri antisabotaggio di Torreglia (Padova). «Più continuavamo a cercare, più saltavano fuori nuove armi», commenta sorpreso il maggiore Emanuele Leuzzi, comandante del nucleo investigativo lagunare. Alcuni di quei mitragliatori erano stati stipati in dei vani a scomparsa, assicurati con delle cinghie e richiusi a colpi di trapano con una copertura di pannelli in legno. Un lavoro di estrema precisione, che ha tenuto occupate le unità operative dell'Arma per tutta la notte. Il bilancio finale del sequestro è da record: undici pistole di cui tre con matricola abrasa e due a salve (ma senza tappo rosso, obbligatorio per riconoscere le repliche delle armi), due fucili, di cui uno a pompa, una mitraglietta Scorpion con silenziatore, due fucili ad aria compressa, oltre 500 munizioni di diverso calibro e due panetti di esplosivo al plastico (oltre 6 etti) con miccia e detonatore. Tutto il materiale era detenuto illegalmente. «Un sequestro del genere in Veneto - aggiungono Andrea Miggiano, comandante della compagnia di Mestre, e Massimo Andreozzi, comandante della tenenza di Mira - e in Riviera del Brenta probabilmente mancava dei tempi della banda Maniero».

DOCUMENTI IN BIANCO

Nella perquisizione, inoltre, sono state trovate anche 60 carte d'identità in bianco, rubate al Comune di Musile di Piave, e duemila marche da bollo per un valore di 35mila euro. L'inchiesta, ora, dovrà cercare di trovare il filo conduttore. Il sospetto è che quella Santa Barbara potesse essere il kit di una banda specializzata in assalti criminali, dai bancomat ai portavalori, dalle rapine ai grandi furti. Che ruolo potrebbe avere avuto Simion? Basista? Magazziniere di fiducia della banda? Solo ipotesi, per ora. Se l'uomo oggi deciderà di rispondere alle domande del gip, i carabinieri avranno già una prima pista da seguire.

Davide Tamiello

