A Bibione il parroco non ci sta a tenere i fedeli lontano dalla chiesa, così carica la statua della Madonna sul motocarro e la porta in pellegrinaggio tra le vie della località turistica veneziana invocando il ritorno alla normalità. Con l'estensione della zona rossa alla Città metropolitana di Venezia anche Bibione, località da 6 milioni di presenze turistiche in estate nel comune di San Michele al Tagliamento, si ritrova nell'incertezza totale.

Per don Andrea Vena una vera sfida. Così ieri ha voluto percorrere le vie del centro della località balneare a bordo di un piccolo mezzo motorizzato con la statua della Vergine Maria, in segno di benedizione e preghiera tra la gente. Caricata la pesante statua della Madonna della Santa Maria Assunta, patrona di Bibione, don Andrea si è fatto scarrozzare per le vie del paese per una sorta di pellegrinaggio, il tutto in diretta televisiva e social. Già, perché il prete bibionese non si fa mancare nulla e quando si mette in moto lo fa alla grande. Così ieri attraverso il profilo parrocchiale del social network e l'emittente televisiva Media24, don Andrea Vena ha pregato per le vie di Bibione, sia al mattino che al pomeriggio, per portare la preghiera tra la sua gente.

«Come Gesù sono uscito dal tempio di Dio per andare tra il popolo - ammette don Vena - Ho visto persone in lacrime quando hanno visto la Vergine Maria che si avvicinava. Non posso sentire la mia gente lontana e che la chiesa sia lontana da loro. Con il motocarro ci fermiamo dove incrociamo le persone, lungo il marciapiede e sulle strade, e soprattutto davanti alle case degli anziani, che vengono portati fuori con la sedia quando possono, per ricevere la benedizione».

Come detto il parroco non è nuovo a queste iniziative. Già domenica ha scelto come cattedrale, la più bella un palazzo che si affaccia sullo stesso litorale, a 25 metri di altezza, per celebrare la Santa messa in forma privata, con la spiaggia come abside. «Mi scrivono, mi chiedono a che ora passo. Sto pensando anche a qualche altra iniziativa. Nell'emergenza stiamo facendo tutto in diretta Facebook». Ai fedeli e comunque ai cittadini il parroco di Bibione ci tiene a mandare un messaggio: «Innanzitutto di fiducia e poi, come chiedono i medici e il governo, di prudenza. Restiamo a casa. Ho chiuso il bar parrocchiale in oratorio esponendo la locandina io resto a casa».

Marco Corazza

