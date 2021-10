Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TENSIONEROMA Non c'è pace per il Libano, dove ieri le divisioni settarie che per decenni hanno lacerato la popolazione sono tornate più violente che mai. È di 6 morti e circa 30 feriti il bilancio dei violenti scontri scoppiati in mattinata a Beirut tra due componenti della multireligiosa società libanese: musulmani sciiti e cristiano-maroniti, i primi impegnati in una manifestazione di protesta sull'inchiesta per l'esplosione che lo...