MESTRE «Quando mi vaccineranno? Fosse per me anche domani, ma io sono del 1929... A questo punto non so davvero più quando toccherà a uno come me che ha quasi 92 anni...». Il bello è che don Armando Trevisiol la prende anche con ironia. Ma lui, che ha fondato a Mestre quei gioielli che sono i Centri Don Vecchi dove vivono circa 500 anziani in miniappartamenti protetti che costano più o meno 500 euro al mese (utenze comprese), le preoccupazioni degli ultraottantenni le raccoglie ogni giorno. Dentro la struttura ed anche nella piccola chiesetta del cimitero di Mestre, dove dice messa ogni giorno.

«Noi, qui dentro ai Don Vecchi, ci aspettavamo un minimo di riconoscimento da parte delle Istituzioni - dice don Armando, che vive lui stesso in uno dei sette centri realizzati nella terraferma veneziana -. Invece, a differenza delle Case di riposo dove sono stati vaccinati tutti, ospiti e operatori, qui gli anziani che hanno un'età media di 82 anni e mezzo dovranno attendere la chiamata dell'Ulss anno per anno». I primi fortunati ottantenni dei Centri don Vecchi si sono quindi recati uno ad uno, come tutti gli altri mestrini classe 1941, nel distretto sanitario di Favaro, scelto dall'Ulss 3 Serenissima come sede vaccinale. «Ci avevano promesso un occhio di riguardo, poi hanno deciso di seguire le indicazioni nazionali - riprende il sacerdote -. Così, se qui tutti hanno aderito alla vaccinazione anti Covid, siamo in balìa della Provvidenza. Quello che mi dispiace è che questa società, specialmente a livello locale, non abbia riconosciuto la specificità di questi Centri in cui le persone restano libere, prolungano la loro autonomia potendo usufruire di una struttura protetta e comunitaria anche con pensioni piccole. E va detto che da noi vi sono anche ospiti che non sono più nella totale autosufficienza: ci sono almeno 30-40 persone che hanno scelto di restare, sostenute dalle loro famiglie, ma che se fossero collocate nelle Case di riposo avrebbero costi ben diversi che dovrebbero essere sostenuti anche dalla collettività».

E c'è poi la vita del prete. «Eh, cosa vuole, quella per me è una grande consolazione nonostante, con le esigenze di distanziamento, la capienza della chiesetta del cimitero è stata ridotta a 100 posti - prosegue don Armando Trevisiol -. Io ho la mia età e faccio già fatica a dormire, figurarsi quando mi immagino in un letto di terapia intensiva... Faccio il possibile per non espormi, ma non voglio rinunciare a dire messa. I fedeli sono preoccupati per me, anche perché tutte le domeniche ci sono almeno 50 poveri che vengono qui per ricevere una piccola offerta. Pochi euro, ma un gesto di gentilezza che è giusto continuare a fare. Ora, per ridurre almeno questi contatti, c'è un aiutante che mi dà una mano».

Ma questo non è l'unico fronte della solidarietà, perché nei Centri Don Vecchi è attivo anche un Emporio solidale che distribuisce alimenti, abiti e mobili ai poveri. «Ora apriamo anche alla mattina per evitare assembramenti, misuriamo la febbre a tutti, distribuiamo liquido igienizzante, sanifichiamo gli ambienti ogni giorno per evitare contagi anche ai nostri tanti volontari». Che chissà quando saranno vaccinati. «Se dovessimo chiudere sarebbe un dramma per tutta la città - conclude don Armando -. Sì, stiamo tutti aspettando questi benedetti vaccini. Ma, mi chiedo, perché Inghilterra e Germania sono più avanti di noi? Viene davvero da pensare che ci sia un mercato clandestino o, almeno, un altro mercato».

