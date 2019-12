A-26, si stacca l'intonaco nel tunnel Aspi: acceleriamo il piano controlli

L'EMERGENZA

MILANO I calcinacci sbriciolati sono in mezzo alla carreggiata, le macchine sfrecciano accanto prima che il tratto venga chiuso. Autostrada A26, la Genova-Gravellona Toce. Alle sei e mezza di ieri pomeriggio una parte della volta della galleria Bertè, situata tra Ovada e Masone, crolla. Fortunatamente non ci sono feriti, ma per le autostrade della Liguria è un altro colpo.

IL DISTACCO

Secondo le prime verifiche, informa il concessionario, «si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell'intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento». Il ministero delle Infrastrutture ha convocato con urgenza Autostrade per l'Italia: l'appuntamento è per questa mattina alle dieci, nella sede del Mit. La A26 ha già fatto parlare di sé nelle settimane scorse quando, per intervento della procura di Genova, è stata chiusa per verificare la staticità di due viadotti del tratto genovese, il Fado e il Pecetti. Ora una nuova emergenza, proprio nello stesso momento in cui era in corso un vertice tra l'ad di Autostrade Roberto Tomasi, il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e il presidente del porto Paolo Emilio Signorini. «Mi dispiace profondamente per quanto è accaduto sulla A26 - dice Tomasi - ci siamo sentiti direttamente con il ministro De Micheli per accelerare ulteriormente le verifiche sulla rete che stiamo mettendo in campo tramite società esterne. I controlli su tutti i 2.000 viadotti fatti da imprese terze sono praticamente conclusi». E nell'incontro odierno al ministero il manager spiegherà al ministro che, dopo i ponti, i controlli sono partiti da un mese anche sulle gallerie: «Accelereremo fortemente il programma», è il messaggio al Mit. L'ad porterà il piano operativo di monitoraggio della rete autostradale e delle gallerie, nell'ambito del quale saranno ulteriormente rafforzati i controlli in atto e ridotte le tempistiche. La visita di Tomasi a Genova è stata decisa dopo la tre giorni di code chilometriche tra il capoluogo e il ponente a causa deicantieri aperti. «Non ci possiamo permettere che le autostrade liguri non funzionino, funzionino in modo limitato o che addirittura ci sia una percezione di insicurezza. Chi le gestisce deve investire», afferma il sindaco Bucci. Autostrade si è detta pronta a tagliare le tariffe in Liguria per circa 10 milioni, precisando che per i pedaggi di propria competenza «rimangono gratuiti i tratti dell'area metropolitana genovese e quelli tra Chiavari e Rapallo (A12) e tra Masone e Ovada (A26)». A questo si aggiungerà dal 2 di gennaio 2020 il taglio del 50% della tariffa tra Varazze e Genova Prà. Aspi si impegnata inoltre, «ove possibile tecnicamente», a garantire in tutti i cantieri la doppia corsia per senso di marcia. I lavori in corso sono allestiti per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, per contenere frane e per verificare la stabilità dei pannelli fonoassorbenti dopo che la procura di Genova aveva segnalato irregolarità nelle forniture. In campo anche il Mit, che per la Liguria «ha disposto l'attivazione di una cabina di coordinamento tra i concessionari e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici per stabilire la priorità dei cantieri e ridurre al massimo i disagi». Il ministero ha anche deciso «di attivare uno strumento di monitoraggio e comunicazione immediata sullo stato dei lavori e della viabilità, coinvolgendo gli enti locali». Una risposta al governatore Giovanni Toti, che lamentava il mancato coinvolgimento della regione sull'attivazione dei cantieri. Ieri mattina, poche ore prima cedimento della galleria Bertè, i tecnici del Mit e di Autostrade si sono incontrati per discutere delle criticità relative alla A14 (tra Fermo e Pescara), alla A1 (Caianiello-Napoli) e alla A16 (Avellino-Benevento), tratto per il quale Aspi chiederà all'autorità giudiziaria la possibilità di una riduzione della restrizione della carreggiata.

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA